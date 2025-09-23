Psg la papera di Chevalier mentre Donnarumma viene eletto miglior portiere al mondo

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha preso in estate una decisione che ha lasciato diverse perplessità: via Gianluigi Donnarumma, bocciato dal tecnico dei francesi Luis Enrique e passato poi al Manchester City di Pep Guardiola, per fare spazio a Lucas. 🔗 Leggi su Today.it

Chevalier ci ricorda che il portiere deve parare con le mani: esordisce con una papera (il Psg sta perdendo 2-0)

psg papera chevalier mentreChevalier e la papera da 3 in pagella mentre Gigio veniva premiato al Pallone d'oro: serata da incubo - Erroraccio del portiere del Psg, che prende 3 in pagella dai quotidiani francesi. Secondo gazzetta.it

Marsiglia-PSG, papera Chevalier e De Zerbi batte Luis Enrique, miglior tecnico d'Europa: Pallone d'Oro rovinato - Ironia della sorte: il Psg fa incetta di premi al Theatre du Chatelet di Parigi durante la cerimonia per il Pallone d’Oro 2026, mentre perde il classico al Velodrome di Marsiglia. Lo riporta sport.virgilio.it

