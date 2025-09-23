Psg la papera di Chevalier mentre Donnarumma viene eletto miglior portiere al mondo
Il Paris Saint-Germain, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha preso in estate una decisione che ha lasciato diverse perplessità: via Gianluigi Donnarumma, bocciato dal tecnico dei francesi Luis Enrique e passato poi al Manchester City di Pep Guardiola, per fare spazio a Lucas. 🔗 Leggi su Today.it
Chevalier ci ricorda che il portiere deve parare con le mani: esordisce con una papera (il Psg sta perdendo 2-1)
Papera di #Chevalier e il #Psg va ko: il #Marsiglia fa festa nella serata del #PallonedoroL L'Olympique, dopo 14 anni, è tornato a vincere in casa contro i parigini. #DeZerbi espulso nel finale - X Vai su X
Chevalier e la papera da 3 in pagella mentre Gigio veniva premiato al Pallone d'oro: serata da incubo - Erroraccio del portiere del Psg, che prende 3 in pagella dai quotidiani francesi. Secondo gazzetta.it
Marsiglia-PSG, papera Chevalier e De Zerbi batte Luis Enrique, miglior tecnico d'Europa: Pallone d'Oro rovinato - Ironia della sorte: il Psg fa incetta di premi al Theatre du Chatelet di Parigi durante la cerimonia per il Pallone d’Oro 2026, mentre perde il classico al Velodrome di Marsiglia. Lo riporta sport.virgilio.it