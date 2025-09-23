ps5 pro alcuni utenti si scagliano contro sony a causa del supporto scarso o assente

PS5 Pro, arrivata sul mercato meno di un anno fa, era stata presentata come un passo in avanti sensibile rispetto al modello base: upscaling con intelligenza artificiale, ray tracing migliorato e prestazioni più fluide. Un hardware pensato per spingere i giochi a livelli visivi e tecnici inediti, giustificando così il prezzo più alto rispetto al modello base. Tuttavia, sempre più utenti stanno manifestando il proprio disappunto perché queste promesse di Sony non vengono mantenute in modo costante, creando frustrazione in chi si aspettava un’esperienza di gioco premium. Come riportato da PushSquare, all’inizio titoli come Final Fantasy 7 Rebirth, Horizon Forbidden West e Stellar Blade hanno mostrato chiaramente le potenzialità del sistema, offrendo un miglioramento tangibile rispetto alla PS5 standard. 🔗 Leggi su Game-experience.it

