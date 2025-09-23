Protezione civile I droni sondriesi volano a Milano

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Squadra Emergenza Droni della Protezione civile della provincia di Sondrio era presente alla giornata regionale dedicate alla divise gialle. Domenica scorsa Regione Lombardia ha reso onore alle donne e agli uomini della Protezione civile che ogni giorno dell’anno si spendono per servizi utili alla collettività. Quello di domenica è ormai un appuntamento che, ogni anno, mira a mettere in luce il valore del volontariato, la forza delle istituzioni e la capacità di collaborazione che contraddistingue il sistema di Protezione civile lombardo. La manifestazione si è svolta all’auditorium Giovanni Testori e Piazza Città di Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

protezione civile i droni sondriesi volano a milano

© Ilgiorno.it - Protezione civile. I droni sondriesi volano a Milano

In questa notizia si parla di: protezione - civile

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani

Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento

Protezione civile. I droni sondriesi volano a Milano.

protezione civile droni sondriesiDroni non autorizzati volano sopra l’ex Ilva di Taranto: massima allerta per la sicurezza - Le autorità stanno conducendo accertamenti per identificare l’origine e lo scopo dei droni, l'acciaieria è considerata "sito strategico" ... Scrive msn.com

Protezione civile con i droni sul Secchia - Un’esercitazione di Protezione civile che ha visto coinvolti circa 35 volontari provenienti da diverse ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Droni Sondriesi