Anche la Squadra Emergenza Droni della Protezione civile della provincia di Sondrio era presente alla giornata regionale dedicate alla divise gialle. Domenica scorsa Regione Lombardia ha reso onore alle donne e agli uomini della Protezione civile che ogni giorno dell’anno si spendono per servizi utili alla collettività. Quello di domenica è ormai un appuntamento che, ogni anno, mira a mettere in luce il valore del volontariato, la forza delle istituzioni e la capacità di collaborazione che contraddistingue il sistema di Protezione civile lombardo. La manifestazione si è svolta all’auditorium Giovanni Testori e Piazza Città di Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protezione civile. I droni sondriesi volano a Milano