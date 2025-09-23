Prosegue l' allerta meteo sul novarese | ancora piogge e temporali

Prosegue l'allerta meteo sul novarese, dove almeno fino a domani, mercoledì 24 settembre, sono previsti ancora rovesci e temporali. Nessuna allerta, invece, per il Vco.Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, nella giornata di oggi, martedì 23 settembre, sono attesi "rovesci e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Maltempo, prosegue l'allerta in varie Regioni: rischio nubifragi al Nord, afa al Sud

Maltempo a Milano, prosegue l’allerta arancione per rischio temporali: fino a quando durerà

Maltempo, prosegue l'allerta in varie Regioni: nubifragi al Nord, afa al Sud | Violento temporale a Milano

ALLERTA METEO GIALLA - TEMPORALI PROSEGUE FINO ALLE ORE 00.00 DEL 25/09/2025 - ALLERTA di PROTEZIONE CIVILE n° 2025.101 del 23/09/2025 Tutte le Allerte e gli Aggiornamenti della protezione civile : https://bit.ly/allertaLOMBARDIA - facebook.com Vai su Facebook

Prosegue allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico e gialla per rischio temporali. In città la situazione è in lento miglioramento anche nelle aree più colpite dal maltempo. Amsa è in azione per pulire dove l'esondazione è rientrata. https://tinyur - X Vai su X

Allerta meteo oggi 23 settembre in 12 regioni per forti temporali, grandinate e fulmini: ecco dove e quanto dura - La perturbazione di origine atlantica sta portando maltempo in tutta Italia e per oggi, martedì 23 settembre la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione meteo- Scrive msn.com

Riecco i temporali: prosegue l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. La mappa del rischio - Milano – Prosegue fino a mezzanotte su Milano e provincia l'allerta meteo per rischio idrogeologico, idrico e temporali. Da ilgiorno.it