Prorogata l'allerta meteo | temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania
Previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, soprattutto nella fascia costiera, fino alle 23.59 di domani, mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nelle Marche si bolle (ma c'è l'allerta meteo prorogata): oggi 41 gradi a Osimo, weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca
Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “Oltre 4mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla
Prorogata l’allerta meteo in Campania, temporali martedì 8 luglio per l’intera giornata
Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Governatore della Liguria Bucci: Non siamo preparati a 400mm di pioggia in una notte, serve un piano; Prorogata l’allerta meteo: temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania; Ancora pioggia e temporali: prorogata l'allerta meteo gialla fino al 24 settembre.
Ancora pioggia e temporali: prorogata l'allerta meteo gialla fino al 24 settembre - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge ... Lo riporta ilmattino.it
Temporali forti, prorogata l’allerta meteo fino al pomeriggio di martedì - Domani, possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Da grossetonotizie.com