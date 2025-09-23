Prorogata l’allerta meteo gialla | rischio temporali improvvisi e frane
La Protezione civile regionale ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo di livello giallo già in vigore per piogge e temporali. L’avviso resta valido fino alle 23.59 di oggi, 23 settembre, su tutto il territorio campano tranne che nelle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).Dalle 23.59 di stasera e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
