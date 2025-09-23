Prorogata l’allerta meteo gialla | rischio temporali improvvisi e frane

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile regionale ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo di livello giallo già in vigore per piogge e temporali. L’avviso resta valido fino alle 23.59 di oggi, 23 settembre, su tutto il territorio campano tranne che nelle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).Dalle 23.59 di stasera e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prorogata - allerta

Nelle Marche si bolle (ma c'è l'allerta meteo prorogata): oggi 41 gradi a Osimo, weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca

Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “Oltre 4mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla

Prorogata l’allerta meteo in Campania, temporali martedì 8 luglio per l’intera giornata

prorogata l8217allerta meteo giallaProrogata l’allerta meteo: temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania - Previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, soprattutto nella fascia costiera, fino alle 23 ... Come scrive fanpage.it

prorogata l8217allerta meteo giallaAncora temporali in Campania, prorogata allerta - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali che ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prorogata L8217allerta Meteo Gialla