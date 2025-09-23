Proroga allerta meteo gialla per temporali improvvisi
Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali. Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione proveniente da mare che interesserà soprattutto la fascia costiera: fino alle 23.59 di oggi, come indicato nell’avviso di ieri, l’avviso riguarda tutte le zone ad esclusione della 7 (Tanagro) e della 8 (Basso Cilento). Dalle 23.59 di oggi 23 settembre e fino alle 23.59 di domani, 24 settembre, l’allerta meteo di livello Giallo riguarderà l’intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: proroga - allerta
Allerta meteo: nessuna proroga, ma permane instabilità
Proroga allerta meteo, il Comune di Napoli lascia chiusi parchi e spiagge
Temporali, fulmini e raffiche di vento: c'è la proroga all'allerta meteo
? Proroga Allerta meteo, codice giallo? Il Centro funzionale regionale ha diramato l'allerta meteo codice giallo fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, per rischio idrogeologico e temporali forti e pioggia. Prestare attenzione in particolare ai guadi su - facebook.com Vai su Facebook
Temporali forti, prorogata l'allerta meteo fino al pomeriggio di martedì - https://grossetonotizie.com/2025/09/22/temporali-forti-proroga-allerta-meteo-fino-al-pomeriggio-di-martedi/… - X Vai su X
23/09/2025 - PROROGA ALLERTA METEO GIALLA; Meteo, la Regione proroga l'allerta gialla fino alle 17 di martedì 23 settembre: anche su tutti i nostri comuni; Proroga dell'avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di martedì 8 luglio 2025.
Maltempo in Campania, Protezione Civile proroga di 24 ore l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e tempo ... Lo riporta ilvescovado.it
Maltempo in Campania, allerta prorogata di 24 ore - La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello giallo, per ... Da msn.com