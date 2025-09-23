Proroga allerta meteo gialla per temporali improvvisi

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali.   Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione proveniente da mare che interesserà soprattutto la fascia costiera: fino alle 23.59 di oggi, come indicato nell’avviso di ieri, l’avviso riguarda tutte le zone ad esclusione della 7 (Tanagro) e della 8 (Basso Cilento). Dalle 23.59 di oggi 23 settembre e fino alle 23.59 di domani, 24 settembre, l’allerta meteo di livello Giallo riguarderà l’intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

proroga allerta meteo gialla per temporali improvvisi

© Anteprima24.it - Proroga allerta meteo gialla per temporali improvvisi

In questa notizia si parla di: proroga - allerta

Allerta meteo: nessuna proroga, ma permane instabilità

Proroga allerta meteo, il Comune di Napoli lascia chiusi parchi e spiagge

Temporali, fulmini e raffiche di vento: c'è la proroga all'allerta meteo

23/09/2025 - PROROGA ALLERTA METEO GIALLA; Meteo, la Regione proroga l'allerta gialla fino alle 17 di martedì 23 settembre: anche su tutti i nostri comuni; Proroga dell'avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di martedì 8 luglio 2025.

proroga allerta meteo giallaMaltempo in Campania, Protezione Civile proroga di 24 ore l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e tempo ... Lo riporta ilvescovado.it

proroga allerta meteo giallaMaltempo in Campania, allerta prorogata di 24 ore - La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello giallo, per ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proroga Allerta Meteo Gialla