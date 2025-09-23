Propagare le aromatiche a costo zero | talee propaggini e piccoli gesti che moltiplicano la vita

Alla fine dell’estate, quando il sole comincia a calare prima e l’aria profuma intensamente di salvia, rosmarino e timo, le piante aromatich e raggiungono il loro momento migliore. Sono rigogliose, ben sviluppate, ricche di oli essenziali. È proprio ora, in questa stagione di passaggio, che possiamo approfittare per moltiplicarle, gratuitamente e in modo del tutto naturale. Imparare a propagare le aromatiche significa entrare in sintonia con i ritmi della natura, rallentare, osservare con attenzione, scegliere con cura. È un gesto antico, paziente e profondamente ecologico. Tra i metodi più efficaci ci sono la talea e la propaggine: due tecniche semplici, accessibili a tutti, perfette anche per chi ha solo un balcone o qualche vaso in cucina. 🔗 Leggi su Dilei.it

