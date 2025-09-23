Pronti al ’ciak’ sul molo Pilarella | Sarà una bella vetrina per tutti
Fervono i preparativi per il film che verrà girato sul molo della Pilarella, mentre sono previste alcune chiusure per le attività commerciali. Da lunedì 29 arriverà a Porto Santo Stefano la compagnia americana ’Pinella Productions’, che il 2 e 3 ottobre effettuerà le riprese cinematografiche in via del Molo. Il tutto soprattutto su un mega-yacht di 70 metri che sarà attraccato alla banchina, con la presenza di 260 comparse e tantissimi lavoratori che animeranno la zona. L’intero Hotel La Caletta prenotato per una settimana, appartamenti e ville affittati e limitazioni al traffico dell’area per consentire agli addetti ai lavori di riprendere le scene del comic-thriller che vedrà parte delle riprese all’Argentario, facendo anche molta pubblicità al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
