Udinese-Palermo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Il Palermo ha già fatto fuori dalla Coppa Italia una squadra di Serie A, la Cremonese – grigiorossi battuti dopo i calci di rigore lo scorso 16 agosto nei trentaduesimi – e sogna di fare lo sgambetto anche all’ Udinese, regalandosi un ottavo di finale con la Juventus all’Allianz Stadium. I rosanero sono partiti forte in cadetteria: la mano di Pippo Inzaghi, uno che la B la conosce ormai come le sue tasche, è già ben visibile, come si evince dai tre successi ottenuti dai siciliani nelle prime quattro giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Palermo: Inzaghi sogna il colpaccio in Friuli