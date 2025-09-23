Pronostico Udinese-Palermo | Inzaghi sogna il colpaccio in Friuli
Udinese-Palermo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Il Palermo ha già fatto fuori dalla Coppa Italia una squadra di Serie A, la Cremonese – grigiorossi battuti dopo i calci di rigore lo scorso 16 agosto nei trentaduesimi – e sogna di fare lo sgambetto anche all’ Udinese, regalandosi un ottavo di finale con la Juventus all’Allianz Stadium. I rosanero sono partiti forte in cadetteria: la mano di Pippo Inzaghi, uno che la B la conosce ormai come le sue tasche, è già ben visibile, come si evince dai tre successi ottenuti dai siciliani nelle prime quattro giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
C’è l’Udinese, Inzaghi cambia il Palermo - L’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia: spazio a Brunori, Le Douaron e alla prima di Vasic. Riporta ilovepalermocalcio.com
Palermo, Inzaghi: “Vincere con l’Udinese significa andare allo Juventus Stadium” - Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato della gara di Coppa Italia contro l’ Udinese alla vigilia del match. Si legge su livesicilia.it