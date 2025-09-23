Pronostico Real Sociedad-Maiorca | arriva la prima vittoria stagionale
Real Sociedad-Maiorca è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico Cinque giornate senza vittorie. E con tre sconfitte di fila. La Real Sociedad è partita male in questa stagione. Anzi malissimo. Nessuno si aspettava che questa formazione, che di solito è lì, a lottare per le posizioni che contano, si trovasse così inguaiata in questo momento. Ma c’è sempre il tempo di recuperare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A partire da questo match in programma mercoledì sera contro il Maiorca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
