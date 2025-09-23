Pronostico Milan-Lecce | quasi una fotocopia della sfida di campionato

Milan-Lecce è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Dopo la sorprendente sconfitta con la Cremonese all’esordio in campionato, il Milan non ha più sbagliato un colpo. Sabato scorso i rossoneri hanno fatto registrare la terza vittoria di fila travolgendo 3-0 l’Udinese in Friuli, brillando in difesa – terzo clean sheet consecutivo – ma soprattutto in attacco, trascinati da un Pulisic sempre più determinante (doppietta per l’ex Chelsea). Insomma, Massimiliano Allegri ha già trovato il modo di far girare una squadra che rispetto allo scorso anno sembra un’altra e che, senza le coppe europee, punta a dire la sua anche nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

