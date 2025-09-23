Liverpool-Southampton è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Sei di vittorie di file in stagione. Diciamo che il Liverpool si è messo alle spalle la clamorosa sconfitta in finale contro il Crystal Palace nel Communiti Shield di metà agosto. La reazione della truppa di Slot è stata clamorosa, e adesso si inizia un’altra manifestazione che, per il mercato fatto in estate, deve essere per forza vinta. (Lapresse) – Ilveggente.it I milioni spesi per il tecnico che ha vinto la Premier League lo scorso anno sono stati tantissimi e ha una rosa così profonda che anche con un turnover mirato è superiore a moltissime squadre inglesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Southampton: la settima di fila è con la goleada