Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Alejandro Tabilo Finale Chengdu 23-09-2025 ore 13 | 00 italiane
Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo si giocheranno il titolo del torneo cinese di Chengdu a partire dalle ore 13:00 italiane, un orario che rende più agevole la visione per gli appassionati italiani. Il carrarino era la testa di serie numero 1 per cui non è certo una sorpresa vederlo in finale, mentre il cileno è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ATP Chengdu, Musetti contro il cileno Tabilo per il titolo: Fastbet punta sull’azzurro a 1.27 - ATP Chengdu, Musetti contro il cileno Tabilo per il titolo: Fastbet punta sull'azzurro che parte nettamente favorito in finale a 1. Riporta agimeg.it
Il tennista azzurro non cerca solo un successo che manca da tre anni nel circuito Atp ma anche un posto nelle Finals di Torino - Tabilo quote analisi statistiche finale torneo Atp 250 Chengdu in programma martedì 24 settembre alle ore 13 ... gazzetta.it scrive