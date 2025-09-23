Pronostico Cagliari-Frosinone | terza vittoria di fila nel mirino
Cagliari-Frosinone è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca martedì alle 17:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. La prima squadra di Serie A a scendere in campo nei sedicesimi di Coppa Italia è il Cagliari, che dopo 4 turni di campionato veleggia addirittura in zona Europa. I sardi sono momentaneamente settimi, a pari punti con Como e Udinese: un inizio davvero arrembante per la squadra guidata dal (quasi) esordiente Fabio Pisacane, capace di costringere al pareggio la Fiorentina, mettere in difficoltà i campioni d’Italia del Napoli – il gol vittoria degli azzurri è arrivato solo in pieno recupero – e di aggiudicarsi due scontri diretti con Parma e Lecce. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
