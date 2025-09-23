Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano | un solo risultato per Simeone
Atletico Madrid-Rayo Vallecano è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico Sei punti in cinque partite per una squadra come l’Atletico Madrid, costruita per dare fastidio e forse qualcosa in più a Real e Barcellona, sono troppo pochi. Simeone è partito male, vincendo una sola volta in questa stagione, e non sta riuscendo a trovare le soluzioni adatte. Sì, senza dubbio c’è anche un poco di sfortuna, e questa prima o poi dovrà girare. Ma quando serve qualcosa in più, nessuno dentro questa rosa sta riuscendo a garantirla. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
