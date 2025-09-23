Pronostici League Cup 23 settembre | il Chelsea contro un club di League One

League Cup, al via il terzo turno della coppa nazionale inglese: entrano in scena anche le squadre di Premier League impegnate in Europa. Nel terzo turno di League Cup entrano in scena anche le squadre di Premier League che sono impegnate nelle coppa europee. Il Chelsea di Enzo Maresca, ad esempio, sarà ospite del Lincoln City, club che milita nella terza divisione del sistema calcistico inglese, la League One. L’allenatore italiano ne approfitterà per concedere minuti a chi finora ha giocato poco, anche se la lista degli indisponibili è abbastanza lunga e non potrà esagerare con le rotazioni: tra gli assenti il portiere titolare Sanchez, la cui espulsione è stata sostanzialmente decisiva nella sfida – persa 2-1 – con il Manchester United di sabato scorso ad Old Trafford. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

