Promozione Mobilieri Ponsacco già a punteggio pieno Pari Cuoio e Colli Giù Saline e San Miniato Basso

Vincono solo i Mobilieri Ponsacco. Per il resto è una giornata molto magra per le cinque squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio del girone B di Promozione. I rossoblu di Ponsacco vincono nettamente contro la Sancascianese e sono già da soli, dopo appena due giornate, al comando della classifica con sei punti. Questa volta non ha segnato Sciapi, ma c’hanno pensato Niccolai, Taraj e Aliotta a chiudere i conti del match già nel primo tempo tra l’8 e il 44’ reagendo immediatamente e con veemenza al gol di Casini che al 5’ aveva portato in vantaggio la Sancascianese. La Cuoiopelli conquista un altro punto e si porta a -1 in classifica, riducendo ulteriormente i tre punti di penalizzazione inflitti dal comitato regionale della Figc per ritardati pagamenti della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

