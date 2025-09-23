Promozione Casumaro capolista la Centese non ingrana
Nel girone C di Promozione esame di maturità superato a pieni voti per il Casumaro, che dà un ulteriore segnale al campionato battendo 2-0 in trasferta il quotato Bentivoglio, grazie alle reti di Correggiari e Lodi. L’undici di mister Rambaldi (nella foto) mostra grande solidità oltre ad un attacco che continua a segnare, e dopo quattro partite il bottino è da stropicciarsi gli occhi: 10 punti e testa della classifica assieme ai bolognesi del Felsina. Le ‘lumache’ torneranno in campo sabato pomeriggio al "Merighi" nell’anticipo contro l’ Msp Calcio. Il pareggio nel derby tra Masi e Centese (1-1) soddisfa certamente di più i ragazzi di mister Ferrari, che riacciuffano il pari a un quarto d’ora dalla fine grazie all’ennesima rete di Maistrello, che impatta l’iniziale vantaggio centese firmato da Bonvicini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
