Promettevano di pagare le rate dell'auto se mettevi la pubblicità sulle portiere ma era una truffa | condannati

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prometteva auto nuove a prezzi stracciati grazie alla pubblicità: era la truffa “My car no cost”. Quasi 500 vittime lasciate nei debiti, condannati i due ideatori con pene fino a 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fanpage.it scrive

