Prometteva scarpe firmate e partite ai videogiochi agli 11enni poi abusava di loro | arrestato un 35enne

Prometteva alle sue vittime 11enni scarpe firmate, soldi, vestiti nuovi, partite alla PlayStation e stupefacenti, poi abusava di loro. Un 35enne è stato arrestato nel Torinese in piena notte: quando gli agenti sono entrati in casa sua, lo hanno trovato in compagnia di due ragazzini. Le indagini sono partite grazie alla denuncia di una madre che ha trovato alcune conversazioni a sfondo sessuale sul cellulare del figlio minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

