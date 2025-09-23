Promesse del pattinaggio muoiono giorni l’una dall’altra

Il mondo del pattinaggio artistico è in lutto dopo la tragica morte della ventitreenne Julia Marie Gaiser, una stella nascente il cui talento sul ghiaccio è stato stroncato da un devastante incidente stradale in Austria. Morta altoatesina stella del pattinaggio. Gaiser, originaria di Bressanone, in Alto Adige, stava andando in bicicletta quando è avvenuta la tragedia. Secondo quanto riportato dai media locali, giovedì scorso stava attraversando un incrocio trafficato quando è stata investita da un camion. I soccorsi sono accorsi sul posto, ma i tentativi di salvarle la vita sono stati vani. Le autorità ritengono che sia morta sul colpo. 🔗 Leggi su Newsner.it

