Promesse del pattinaggio muoiono giorni l’una dall’altra
Il mondo del pattinaggio artistico è in lutto dopo la tragica morte della ventitreenne Julia Marie Gaiser, una stella nascente il cui talento sul ghiaccio è stato stroncato da un devastante incidente stradale in Austria. Morta altoatesina stella del pattinaggio. Gaiser, originaria di Bressanone, in Alto Adige, stava andando in bicicletta quando è avvenuta la tragedia. Secondo quanto riportato dai media locali, giovedì scorso stava attraversando un incrocio trafficato quando è stata investita da un camion. I soccorsi sono accorsi sul posto, ma i tentativi di salvarle la vita sono stati vani. Le autorità ritengono che sia morta sul colpo. 🔗 Leggi su Newsner.it
Promessa del pattinaggio investita e uccisa a 15 anni da un camion alla fermata del bus Una ragazza di 15 anni, Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio tesserata con la società sportiva Sga Pinzolo, è morta nella mattinata di lunedì
