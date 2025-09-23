Prolungati lavori Circumvesuviana disagi sulla tratta Napoli-Sorrento
Tempo di lettura: 2 minuti Ulteriori necessità legate ai lavori di adeguamento strutturali: permangono i disagi per gli utenti che utilizzano i treni della Circumvesiana lungo la tratta Torre Annunziata-Sorrento. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come, “per sopraggiunti motivi tecnici e per consentire il completamento degli inderogabili lavori di posa dei cavi in fibra ottica, attività propedeutica per l’attivazione del nuovo sistema Ctc della Linea Napoli-Sorrento, la circolazione ferroviaria sulla tratta Torre Annunziata-Sorrento continuerà ad essere sospesa fino al 26 settembre e dal giorno 29 settembre al 3 ottobre dalle ore 22 alle 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
