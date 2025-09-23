Proietti Todde e i Modena City Ramblers | Matteo Ricci sceglie Ancona per chiudere la campagna elettorale

Anconatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19:00, la chiusura della campagna elettorale dell’Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche. Presenti, per l’occasione, anche Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

