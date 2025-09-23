Cosa vedere in prima serata il 23 settembre 2025. Guida completa ai programmi TV suddivisi per genere, con approfondimenti e consigli. La sera di martedì 23 settembre spiccano quattro titoli imperdibili: DiMartedì su La7 (21:15) con Floris per chi cerca analisi politica; su Rai 3 il docufilm Quarant’anni senza Giancarlo Siani (21:25) rende omaggio al giornalismo d’inchiesta. In fiction, Rai 1 propone Il commissario Montalbano – Una lama di luce (21:30), mentre Sky Cinema Uno trasmette Il colibrì (21:00), dramma tratto dal romanzo di Veronesi. Tra attualità, memoria e grandi storie, la serata è servita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV martedì 23 settembre 2025: attualità e fiction