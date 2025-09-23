Progetto ’Un mare senza barriere’ | Un vero esempio di inclusione grazie ad un impegno grandioso

Follonica, 23 settembre 2025 – “L’Amministrazione comunale di Follonica desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Follonica per l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’edizione 2025 del progetto “Un Mare Senza Barriere”, che ha reso possibile a decine di persone con disabilità di vivere un’esperienza unica e autentica di snorkeling in mare aperto, direttamente dalla spiaggia pubblica della nostra città”. Sono le parole espresse dalla giunta comunale in merito al “servizio, gratuito e in totale sicurezza, he ha accolto utenti provenienti non solo dalla provincia di Grosseto (19,5%), ma soprattutto da tutta la Toscana e da altre regioni italiane (80,5%), confermando così la vocazione inclusiva e di respiro nazionale di questa iniziativa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

