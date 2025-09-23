Progetto EchoGreen, in Ungheria il racconto delle pratiche sostenibili di Bari.

La scorsa settimana l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente del Comune di Bari, Elda Perlino, ha preso parte alla seconda sessione del progetto EchoGreen - Reshaping our environment, ospitata a Hollók? (in Ungheria), borgo medievale patrimonio Unesco dal 1987.EchoGreen è. 🔗 Leggi su Baritoday.it