Progetto Dreams contributi alla frequenza | l’elenco delle società sportive e associazioni coinvolte

Tempo di lettura: 2 minuti L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperti da oggi i termini del progetto Dreams, che prevede il riconoscimento di un contributo alla frequenza per attività sportive o culturali a favori di ragazzi tra i 4 e i 18 anni (non compiuti) appartenenti a famiglie, con vulnerabilità sociale e Isee non superiore a 15mila euro, residenti nei comuni dell’Ambito B1 (Benevento ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). L’Ambito B1 si farà carico di riconoscere un contributo alla retta di frequenza mensile pari a 50 euro, con eventuale eccedenza che il beneficiario verserà direttamente alla società o associazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

