Profumi gourmand | il loro boom è forse legato all' ozempificazione del carrello della spesa che ha reso il cibo fuori moda?

Vanityfair.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spopolano i profumi dai profili olfattivi ispirati al cibo. Pinterest decreta che caramello e vaniglia saranno le note più richiesti dell'autunno, mentre le ricerche di mercato indicano la correlazione tra boom di fragranze dolci e aumenti nell'uso di farmaci per la perdita di peso. Intanto anche la Gen Z suggella il successo delle eau de toilette golose (ma con qualcosa in più). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

