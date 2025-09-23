Profumi gourmand | il loro boom è forse legato all' ozempificazione del carrello della spesa che ha reso il cibo fuori moda?

Spopolano i profumi dai profili olfattivi ispirati al cibo. Pinterest decreta che caramello e vaniglia saranno le note più richiesti dell'autunno, mentre le ricerche di mercato indicano la correlazione tra boom di fragranze dolci e aumenti nell'uso di farmaci per la perdita di peso. Intanto anche la Gen Z suggella il successo delle eau de toilette golose (ma con qualcosa in più). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Profumi gourmand: il loro boom è (forse) legato all'«ozempificazione» del carrello della spesa, che ha reso il cibo fuori moda?

I profumi dell'estate 2025 racchiudono le atmosfere carioca del Brasile, tra note golose, gourmand, tropicali, e scie leggere e vivaci. Ecco quali provare

Profumi estivi: dai gourmand alle eau rinfrescanti. Quali sono gli imperdibili

Profumi gourmand, è il loro momento d’oro. E vi spieghiamo perché

