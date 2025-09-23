Profilo Privato The Savant

In questa serie thriller avvincente, un’investigatrice sotto copertura nota come “Profilo privato” (Jessica Chastain) si infiltra in alcuni gruppo d’odio online nel tentativo di impedire alle reti estremiste del suo Paese di entrare in azione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: profilo - privato

Profilo privato (The Savant): prime immagini della nuova serie thriller con Jessica Chastain

The Savant - Profilo Privato: trama e data di uscita della miniserie thriller con Jessica Chastain

Profilo privato: Jessica Chastain sventa attentati nel trailer ufficiale italiano della miniserie thriller

Contattatemi in privato qui o sul mio profilo personale @_katiadermocura GRAZIE!!! - facebook.com Vai su Facebook

The Savant - Profilo Privato: il trailer della miniserie thriller con Jessica Chastain; 'Profilo privato', la nuova serie thriller con Jessica Chastain; Profilo privato: Jessica Chastain sventa attentati nel trailer ufficiale italiano della miniserie thriller.

Profilo privato, Jessica Chastain nel trailer della serie thriller - Annunciata nel prossimo Dreams, i fan della splendida Jessica Chastain potranno ingannare l'attesa ammirandola nella nuova produzione a breve su Apple ... Secondo ciakmagazine.it

The Savant, la serie thriller con Jessica Chastain in arrivo - "Profilo privato" (The Savant), è la nuova serie thriller con l'attrice premio Oscar© Jessica Chastain: Apple TV+ ha rivelato le prime immagini, i cui primi due episodi saranno trasmessi in anteprima ... Da ansa.it