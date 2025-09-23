Prof invia messaggi hot ad alunna | poi arriva la proposta shock alla famiglia
Una situazione aberrante con il docente che è stato denunciato dalla famiglia della ragazza, lui si è scusato e ha proposto un risarcimento La scuola è una parte della vita di ogni studente. Nella testa di molti genitori è una sorta di seconda casa, dove i ragazzi imparano non solo a studiare e a capire, ma anche e soprattutto le regole di vita quotidiana e anche come ci si deve comportare. Ma quando a dare il pessimo e aberrante esempio sono i professori, allora cade e decade tutto. (Ansa Foto) Cityrumors.it Già perché quando sono i docenti che dovrebbero per primi tutelare e proteggere gli studenti, ad approfittare di quest’ultimi, allora la situazione diventa pesante e potrebbe degenerare nella maniera più squallida e bieca possibile. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: prof - invia
Scuola, uno studente su otto non ha la cittadinanza. Valditara invia 1000 prof di italiano a supporto: “Ma non basta”
Ferrara, prof invia in un mese oltre 10mila messaggi hot all'alunna 12enne
6/9/25. A Roma,in piazza San Pietro, in vista della canonizzazione di Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis, c'è anche il nostro collaboratore prof.Piergiorgio Bighin che ci invia questa foto, dove compaiono, appese alla facciata della basilica, le grandi icone dei d - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, prof invia in un mese oltre 10mila messaggi hot all'alunna 12enne; Buongiorno, sono il prof: manda 11mila messaggi con le sue fantasie erotiche all'alunna di 12 anni; Prof invia messaggi hot ad alunna: poi arriva la proposta shock alla famiglia.
Diecimila messaggi hot all’alunna 12enne, prof di scuola media si scusa e offre 4mila euro: “Irrisorio” - Il professore 47enne si è detto dispiaciuto per i messaggi hot alla dodicenne sua alunna, ammettendo di aver sbagliato causando sofferenze alla minore ... Secondo fanpage.it
Prof accusato di adescamento di una 12enne: 10mila messaggi hot in un mese - Offerti 4mila euro di risarcimento alla famiglia, ma la proposta è stata rifiutata. Da msn.com