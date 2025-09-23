Processo Prisma il messaggio di Andrea Agnelli | Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato

Si è finalmente concluso il Processo Prisma, con gli indagati che hanno patteggiato. Anche Andrea Agnelli ha deciso di voltare pagina, senza ammettere la sua colpa, ma trovando un compromesso con la giustizia. La sua condanna, a 1 anno e 8 mesi, dimostra la volontà di chiudere questa pagina brutta della sua vita, professionale e privata, senza andare a processo. Questa vicenda, unita alla volontà di creare la Superlega, hanno allontanato sempre più l’ex presidente dalla Juventus, il suo unico amore. Ora lascia fluire i pensieri in un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri. Le parole dell’ex presidente della Juventus sono le seguenti: “Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l’Italia e, in particolare, con Torino, la mia città”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Processo Prisma, il messaggio di Andrea Agnelli: “Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato”

In questa notizia si parla di: processo - prisma

