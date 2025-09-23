Processo Ferragni rinviato | lei non si presenta una 70enne le chiede un risarcimento
Si è aperto oggi, 23 settembre, con l'udienza pre-dibattimentale a porte chiuse, il processo a Chiara: un primo passaggio tecnico per la costituzione delle parti civili. Ovvero due associazioni, Casa del consumatore e Adicu, e di una signora che aveva acquistato il pandoro pensando di fare. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: processo - ferragni
Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà
Caso Chiara Ferragni, oggi inizia il processo per truffa: cosa accadrà durante la prima udienza
Chiara Ferragni, oggi la prima udienza sul Pandoro-Gate che dà il via al processo per truffa
Chiara Ferragni a processo: la signora Adriana e due associazioni si costituiscono parte civile https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/chiara_ferragni_processo_truffa_pandori_signora_adriana_due_associazioni_costituiscono_parte_civile-424 - X Vai su X
Oggi inizierà il processo per Chiara Ferragni che, insieme al suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e al presidente del Cda di Cerealitalia Francesco Cannillo, è accusata per truffa aggravata. - facebook.com Vai su Facebook
Ferragni: processo rinviato al 4 novembre; Processo Ferragni, rinviata a 4 novembre decisione su parti civili; Processo Ferragni, decisione sulle parti civili rinviata al 4 novembre.
Chiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula - Inizia oggi martedì 23 settembre il processo a Chiara Ferragni: l’udienza predibattimentale sul Caso Pandoro e delle uova di Pasqua ... Segnala dilei.it
Pandoro gate, si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata. Cos’è successo in tribunale a Milano - Oggi era prevista l’udienza predibattimentale per il caso del pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolvi Preziosi. Si legge su msn.com