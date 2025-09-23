Processo Ferragni rinviato | lei non si presenta una 70enne le chiede un risarcimento

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperto oggi, 23 settembre, con l'udienza pre-dibattimentale a porte chiuse, il processo a Chiara: un primo passaggio tecnico per la costituzione delle parti civili. Ovvero due associazioni, Casa del consumatore e Adicu, e di una signora che aveva acquistato il pandoro pensando di fare. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: processo - ferragni

Ferragni: processo rinviato al 4 novembre; Processo Ferragni, rinviata a 4 novembre decisione su parti civili; Processo Ferragni, decisione sulle parti civili rinviata al 4 novembre.

