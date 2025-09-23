Processo Denny Magina Hamed Hamza resta in carcere | inammissibile la richiesta dei domiciliari

Niente esame dell'imputato, rinviato - tempi permettendo - alla prossima udienza fissata per il 13 ottobre. E niente scarcerazione dello stesso, con la difesa che aveva avanzato richiesta di modifica della custodia cautelare in carcere da convertire in arresti domiciliari presso l'abitazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: processo - denny

