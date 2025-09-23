Processo Ciro Grillo dopo tre anni la condanna | La vittima è stata creduta segnale importante

Otto anni per Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e sei mesi per Francesco Corsiglia. Si è concluso con una condanna il processo di primo grado per lo stupro di gruppo ai danni di due ragazze avvenuto a Porto Cervo la notte fra il 16 e il 17 luglio 2019. Fanpage.it ha parlato della decisione dei giudici con l'avvocata penalista Simona Ceretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

