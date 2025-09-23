Processo Becciu le difese puntano ad annullare il ricorso in appello del procuratore
Anche Diddi aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado di Pignatone. Ora il cardinale e gli altri imputati vogliono far cadere la sua impugnazione per motivi procedurali. Le assoluzioni passerebbero in giudicato e il processo durerebbe di meno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
