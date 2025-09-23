Pro Pal Mattarella chiama Piantedosi | Solidarietà alle forze dell' ordine

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per esprimergli solidarietà per gli agenti delle Forze dell'Ordine feriti ieri, durante la manifestazione per Gaza, e chiedergli di trasmettere loro i suoi auguri. Lo ha reso noto il Quirinale. I principali scontri con la polizia sono avvenuti alla stazione centrale di Milano, dove i manifestanti, con bandiere palestinesi, hanno distrutto la vetrata dell'entrata dall'ingresso. Le forze dell'ordine sono intervenute con i lacrimogeni per disperdere i dimostranti. I turisti sono stati costretti a scavalcare i cancelli per uscire dalla stazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pro Pal, Mattarella chiama Piantedosi: "Solidarietà alle forze dell'ordine"

Coro di condanne per gli scontri a Roma. Meloni: Assurda violenza. Da Mattarella solidarietà ad agenti

