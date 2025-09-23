Pro Pal davanti al Beccaria per due minori arrestati in corteo i detenuti sventolano lenzuola infuocate | il video

Alcuni manifestanti pro Pal si sono dati appuntamento questa sera per un presidio sotto al carcere minorile Beccaria di Milano, per chiedere la scarcerazione delle persone arrestate dopo la manifestazione per Gaza che si è svolta ieri a Milano. I detenuti hanno risposto sventolando lenzuola e stracci infuocati fuori dalle finestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il presidio davanti al Beccaria per chiedere la scarcerazione delle due ragazze arrestate

