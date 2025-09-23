lo stato di salute di Mette-Marit di Norvegia e i recenti sviluppi. La principessa ereditaria della Norvegia, Mette-Marit, ha annunciato un temporaneo ritiro dagli impegni pubblici a causa delle complicanze legate alla sua condizione di salute. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori. diagnosi e impatto sulla vita quotidiana. Nel 2018, a Mette-Marit è stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica, una malattia rara che comporta l’irrigidimento dei tessuti polmonari, compromettendo la capacità respiratoria. Si tratta di una patologia progressiva, senza cura definitiva, ma con trattamenti in grado di rallentare il decorso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Principessa annuncia ritiro per malattia, dramma nella famiglia reale