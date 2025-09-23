Principe Harry spianato da Re Carlo il retroscena | È stato molto chiaro
Rimangono tesi i rapporti tra Harry e Re Carlo. Il principe "ribelle", dopo lo strappo del 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento in America con la consorte Meghan, intende tornare a visitare più spesso il Regno Unito. L'obiettivo? Incontrare con regolarità suo padre e contribuire a un'immagine di maggiore unità familiare. Buoni propositi che però potrebbero non avere gli effetti sperati. La visita del secondogenito e il faccia a faccia di quasi un'ora con il padre, non sembrerrebero aver ammorbidito le posizioni di Carlo III. È il Daily Telegraph a confermarlo, citando una fonte anonima interna all'apparato di corte che precisa i presunti limiti di questo potenziale riavvicinamento.
