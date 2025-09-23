Primo volo con cani a bordo Salvini | battaglia di buonsenso il Codacons | odori e rumori molesti

Atterrato a Roma da Milano con un meticcio e un labrador seduti in prima e ultima fila. Ita avvisa: i passeggeri quando prenoteranno un volo saranno avvertiti se ci sono o meno animali in viaggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole; Italia, martedì il primo volo con i cani in cabina senza trasportino: ecco le nuove regole; Cani di grossa taglia in volo in cabina: norme e novità tra sicurezza e benessere.

primo volo cani bordoOggi il primo volo Milano-Roma con cani di grossa taglia, ecco le regole da tenere a mente - È decollato da Milano Linate il volo AZ2029 diretto a Roma Fiumicino con a bordo cani di media e grossa taglia. Lo riporta msn.com

Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Ecco le nuove regole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande possono salire a bordo. Da tg24.sky.it

