Si chiama Hugo Lassauce il biologo marino che ha firmato quello che People definisce un “threesome”, cioè un rapporto a tre, tra squali leopardi, il primo mai documentato. La specie (Stegostoma fasciatum)è considerata a rischio in diverse zone del Pacifico. Il ricercatore dell’ Università della Sunshine Coast, in Australia, ha documentato l’evento durante una missione al largo della Nuova Caledonia e il video è stato pubblicato sul Journal of Ethology, mostra due maschi che si accoppiano consecutivamente con una femmina, ciascuno lungo circa 2,3 metri. “Abbiamo osservato per settimane dei comportamenti di corteggiamento, ma senza che accadesse nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo “threesome” tra squali leopardo documentato, due maschi e una femmina ripresi al largo della Nuova Caledonia: “Sorprendente e affascinante”