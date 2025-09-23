Prima volta in 20 anni Del Debbio bloccato nel traffico dai Pro Pal Ecco chi l' ha sostituito

Le manifestazioni pro-Pal di ieri, lunedì 22 settembre, hanno condizionato la vita di milioni lavoratori, commercianti e cittadini comuni. I manifestanti hanno messo a ferro e fuoco le città causando un traffico insostenibile e bloccando tutti i mezzi di trasporto possibili. Tra questi lavoratori c’era anche Paolo Del Debbio che non è riuscito a farsi trovare puntuale all’appuntamento con il programma 4 di sera, il talk show di approfondimento politico in onda ogni sera in prima serata su Rete 4. Al suo posto, però, è intervenuto il giornalista Mario Giordano che lo ha sostituito e, in maniera del tutto eccezionale, ha condotto lui stesso la trasmissione con gli ospiti in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Prima volta in 20 anni". Del Debbio bloccato nel traffico dai Pro Pal. Ecco chi l'ha sostituito

