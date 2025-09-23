Prima pagina Tuttosport | Coppa Italia alle 21 | 00 Milan-Lecce | Ricci veste Modric
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leoni, Milan pronto al rilancio”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter fuori agli ottavi, addio Mondiale”
Prima pagina Tuttosport: “Tudor: ‘Voglio una Juventus Real'”
La Provincia di Lecco di martedì 23 settembre 2025
19 maggio 1977. La prima volta non si scorda mai; Juve mia, arrivare secondi era fallire. Basta cessioni di fretta, il talento viene prima dei conti; Jury Chechi e quella storica prima pagina di.
Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia, alle 21:00 Milan-Lecce: Ricci veste Modric” - Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziar ... Scrive msn.com
Tuttosport: "Napoli, fuga da paura" - "Napoli, fuga da paura" si legge in alto in prima sul quotidiano Tuttosport dopo la vittoria degli azzurri contro il Pisa. Segnala tuttonapoli.net