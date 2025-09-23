Prima i conti poi gli investimenti La mappa per l’Italia secondo Marco Fortis
Se il tempo è galantuomo, l’Italia avrà altre soddisfazioni. In questo momento l’unica cosa che conta è puntellare il meglio possibile il credito che l’Italia si è guadagnata sui mercati. Tradotto, lasciare che Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni finiscano l’opera di risanamento dei conti pubblici. Poi si potrà dare spazio a quel piano industriale invocato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e che vale circa 8 miliardi di investimenti, spalmati su tre anni. D’altronde, il tesoretto accumulato dall’Italia in questi mesi ha la sua consistenza. Prima il vento a favore dei mercati, con 11 miliardi di euro risparmiati in minori interessi sul debito, poi la promozione di Fitch, cinque giorni fa e forse quella di Standard&Poor’s, tra dieci. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: prima - conti
MotoGP, prende il via il weekend di Brno. Marc Marquez vuole chiudere i conti prima delle vacanze
Dazi, la veglia dell’Ue prima della resa dei conti: “Gli Usa rispetteranno l’intesa al 15%”
"Disavanzo nascosto prima del voto". La Corte dei conti contesta tre bilanci
La prima giornata di ieri ha dovuto fare i conti con il maltempo. L'obiettivo è recuperare oggi favorendo un intreccio di emozioni... - facebook.com Vai su Facebook
Risparmio, gli italiani hanno 35 mila euro a testa. Le province più ricche; Provincia, conti ok e il debito scende a 35,3 milioni: investimenti su scuole e strade; Mercoledì la roadmap per Unione risparmi e investimenti: via le barriere per far circolare i capitali.
Prima mappa del cervello al lavoro in un mammifero VIDEO - Mostra oltre 600mila neuroni attivi in 279 aree, vale a dire il 95% del volume del cervello di un topo: è la prima mappa completa del cervello di un mammifero in attività. Segnala ansa.it