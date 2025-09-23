Se il tempo è galantuomo, l’Italia avrà altre soddisfazioni. In questo momento l’unica cosa che conta è puntellare il meglio possibile il credito che l’Italia si è guadagnata sui mercati. Tradotto, lasciare che Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni finiscano l’opera di risanamento dei conti pubblici. Poi si potrà dare spazio a quel piano industriale invocato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e che vale circa 8 miliardi di investimenti, spalmati su tre anni. D’altronde, il tesoretto accumulato dall’Italia in questi mesi ha la sua consistenza. Prima il vento a favore dei mercati, con 11 miliardi di euro risparmiati in minori interessi sul debito, poi la promozione di Fitch, cinque giorni fa e forse quella di Standard&Poor’s, tra dieci. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Prima i conti, poi gli investimenti. La mappa per l’Italia secondo Marco Fortis