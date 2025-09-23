Prima Categoria Poker del Savio Il Faenza di misura Pari del Cotignola

Brillano le formazioni ravennati, nel girone G di Prima, mentre soffrono le bizantine del girone F. Infatti, nel girone G, resta in testa da solo a punteggio pieno il Savio, unica formazione ad aver vinto entrambe le gare: gli adriatici travolgono a domicilio con una doppietta di Ferrani (in foto) 4-1 (32’ pt Brando (S), 28’ st e 37’ st Ferrani (S), 43’ st Benini (S), 45’ st L. Casadei) il Carpena. Importante vittoria anche per la Virtus Faenza che vince 1-0 (17’ st L. Fochi) con la Pianta. Buon pari (0-0) per il Fosso Ghiaia a Imola con la Tozzona. Nel girone F vince solo il Savarna che batte 2-0 (10’ pt Crimi, 4’ st Pasi) la Nuova Codigorese a domicilio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

