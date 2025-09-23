Prezzi alle stelle e mercati incerti | la crisi del vino travolge anche le barrique

In un anno è stato registrato un calo di vendite del 15%. A pesare sono l’aumento vertiginoso del prezzo del rovere, il cambiamento dei consumi e l’incertezza sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

