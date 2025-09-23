Previsioni meteo Milano e Lombardia | i temporali non sono ancora finiti ma forse il peggio è passato

Milano, 23 settembre 2025 – Il giorno dopo il maltempo che ha piegato buona parte della Lombardia – un’ondata violentissima, che ha colpito in particolare Milano, la Brianza e il Comasco – non è solo tempo di bilanci ma anche di previsioni. Perché se forse il peggio è passato, non vale lo stesso per l’instabilità che comunque accompagnerà questi giorni. Come segnala Arpa, infatti, un’ampia area di bassa pressione in approfondimento sull'Europa centro-sudoccidentale si sta lentamente spostando verso est, con effetti di instabilità che saranno persistenti fino a fine settimana sebbene in progressivo indebolimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia: i temporali non sono ancora finiti (ma forse il peggio è passato)

