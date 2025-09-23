Previsioni meteo allerta maltempo | altre piogge monsoniche da Nord a Sud
Nelle prossime ore forti rovesci diffusi a macchia di leopardo, ma i fenomeni più intensi sono previsti soprattutto lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
