Prevenzione coesione e cura del vicinato | al via Prevento 2025

Parmatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato oggi Prevento 2025, il Festival dei Giovani, della Prevenzione e della coesione sociale, che si terrà a Parma il 4 ottobre, presso il Palazzo del Governatore e in Piazza Garibaldi. La giornata vedrà laboratori, talk con esperti nazionali e internazionali, attività creative per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prevenzione - coesione

"Sicurezza è vivibilità, coesione sociale, prevenzione, prossimità. Lo Stato deve fare la propria parte"

"Sicurezza è vivibilità, coesione sociale, prevenzione, prossimità. Lo Stato deve fare la propria parte"

Prevenzione, coesione e cura del vicinato: al via Prevento 2025.

Giornata Nazionale del Respiro 2024: «Prevenzione, cura dell’ambiente e salute respiratoria» - Torna sabato 21 settembre la «Giornata Nazionale del Respiro» organizzata da Aipo- Riporta ilmessaggero.it

Prevenzione dei tumori: a Milis l’iniziativa “Prenditi cura di te” - “Prenditi cura di te: tutte insieme contro il cancro” è il titolo dell’iniziativa di prevenzione dei tumori al seno in programma a Milis, nell’ambulatorio di via Sant’Agostino, sabato 22 febbraio. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Coesione Cura Vicinato