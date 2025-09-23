Prevenzione coesione e cura del vicinato | al via Prevento 2025
È stato presentato oggi Prevento 2025, il Festival dei Giovani, della Prevenzione e della coesione sociale, che si terrà a Parma il 4 ottobre, presso il Palazzo del Governatore e in Piazza Garibaldi. La giornata vedrà laboratori, talk con esperti nazionali e internazionali, attività creative per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"Sicurezza è vivibilità, coesione sociale, prevenzione, prossimità. Lo Stato deve fare la propria parte"
Prevenzione, coesione e cura del vicinato: al via Prevento 2025.
